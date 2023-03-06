محافظ جنوب سيناء: افتتاح 3 مشروعات كبرى في احتفالات العيد القومي الـ 34

تحتفل محافظة جنوب سيناء، بالعيد القومي لها في 19 مارس، الذي يواكب عودة مدينة طابا إلى أحضان مصر، بعد معركة التحكيم الدولي الشهيرة في 19 مارس 1989، التي قضت بأحقية مصر في طابا، وتشهد الاحتفالات افتتاح 3 مشروعات قومية عملاقة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لـ «الوطن»، إنه منذ تحرير سيناء عام 1982، والدولة كانت تهدف إلى تنمية سيناء بشكل حقيقي لتعميرها، إلا أن خطوات التعمير كانت تسير ببطء، لكن الأمر تغير في عهد الرئيس السيسي، الذي قرر أن تكون تنمية سيناء حقيقية على أرض الواقع، وجرى تنفيذ خطة إقامة المشروعات القومية.

14 مشروعا قوميا في محافظة جنوب سيناء

أكد محافظ جنوب سيناء، أنه جرت إقامة مشروعات قومية في محافظتي شمال وجنوب سيناء، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان نصيب جنوب سيناء منها 14 مشروعا شملت كل المجالات، مشيرا إلى أن أبرز المشروعات القومية في جنوب سيناء هي:

1- جامعة الملك سلمان وتضم ثلاثة فروع في مدن الطور وشرم الشيخ ورأس سدر.

2- طريق نفق الشهيد أحمد حمدي شرم الشيخ بطول 300 كيلومتر.

3- إقامة 14 مزرعة نموذجية في الوديان والتجمعات البدوية نفذها جهاز التعمير.

4- إنشاء 9 آلاف وحدة سكنية و400 بيت بدوي.

5- إنشاء 10 محطات تحلية مياه البحر في جميع مدن جنوب سيناء.

6- التجلي الأعظم بسانت كاترين الذي يضم 14 مكونا لتنشيط السياحة بالمدينة.

7- ازدواج طريق «سانت كاترين - وادي فيران».

8- إنشاء أول مجلس مدينة ذكي بمدينة شرم الشيخ.

9- إنشاء وتطوير 52 مدرسة في الوديان والتجمعات البدوية.

10 - مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ والمقام على مساحة 1500 فدان.

11- تطوير وإنشاء بحيرات الأكسدة في شرم الشيخ، ومحطات الصرف.

12- إنشاء أكبر حديقة في شرم الشيخ على مساحة 100 فدان.

13- إنشاء 8 محطات غاز طبيعي بشرم الشيخ.

14- إنشاء أكبر محطة شحن الأتوبيسات والسيارات بالكهرباء.

افتتاح مشروعات ضمن احتفالات العيد القومي لجنوب سيناء

أكد اللواء خالد فودة، أن عددا كبيرا من المشروعات القومية بجنوب سيناء، جرى افتتاحه خلال السنوات الماضية، فيما يجري افتتاح بعض المشروعات القومية خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 34، الذي يواكب عودة طابا إلى مصر.

أضاف أن من أبرز المشروعات التي سيجري افتتاحها مضمار الهجن بشرم الشيخ، مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي، الحديقة المركزية، مشيراً إلى أنه أطلق مسابقة الشهر الماضي، بين طلاب جنوب سيناء عن المشروعات القومية، لتنمية الوعي لدى الطلاب وتعريفهم بالمشروعات التي نفذتها الدولة الفترة الماضية.