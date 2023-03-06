أخبار تهمك: تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة.. وأسعار الذهب اليوم

يبحث الكثير من المتابعين عن الأخبار الخدمية على مدار الساعة، نظرا لأهميتها مثل تفاصيل طقس اليوم وانقطاع الكهرباء أو المياه، وخلال السطور التالية نستعرض معكم أبرز هذه الأخبار:

طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم، إذ تتعرض البلاد لانخفاض كبير في درجات الحرارة، يصل إلى 10 درجات، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

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أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، عن عدد من القرى والمناطق بـ5 مراكز في المحافظة، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً، أي لمدة 7 ساعات.

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أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي، في المنوفية وكفر الشيخ والدقهلية، قطع وضعف المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها للقيام بأعمال تطهير الخزانات.

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يستمر مهرجان التمور 2023، المقام حاليا بالتنسيق مع وزارة الزراعة في حديقة الأورمان بالجيزة، إلى يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس الجاري، ليقدم للمستهلك المصري مختلف أصناف البلح، وبأسعار تبدأ من 30 جنيها للكيلو، حيث يقدم أكثر من 50 عارضا نحو 70 نوعا من البلح في مهرجان التمور هذا العام.

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أسعار الذهب

كشف نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن أسعار الذهب في مصر أمس الأحد 5-3-2023 بختام التعاملات في محلات الصاغة، إذ وصل سعر جرام عيار 21 إلى 1840 جنيها للشراء، والأونصة إلى 65399 جنيها للشراء.

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