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الذهب يهدأ في محلات الصاغة ويرتفع عالمياً.. وعيار 21 يسجل 1840 جنيها

كتب:

محمد الدعدع
08:25 ص | الإثنين 06 مارس 2023
الذهب

الذهب

ارتفع الذهب بالقرب من 1850 دولارًا للأوقية في أعلى مستوى منذ منتصف فبراير الماضي، في وقتٍ يتجه مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى تأييد زيادة محدودة في سعر الفائدة الأمريكية بواقع 25 نقطة أساس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

محلياً، ظل سعر الذهب على استقراره منذ صباح يوم أمس الأحد في محلات الصاغة المصرية، وبيع عيار الذهب 24 الأكثر نقاءً بـ2013 جنيهًا، وعيار 21 الأكثر مبيعاً بسعر 1840 جنيهًا.

سجل سعر الذهب عيار 18 في تعاملات اليوم الاثنين الصباحية 1577 جنيهًا، وبيع الذهب عيار 14 بسعر 1227 جنيهًا، فيما جاء سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) بـ14720 جنيهًا، والأوقية بالسعر المحلي 65399 جنيهًا.

توقعات باستقرار أسعار الذهب

في وقت سابق أمس، قال ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب وعضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، لـ«الوطن» إنَّ أسعار الذهب في طريقها إلى الاستقرار الفترة المقبلة، تأثراً بحركة الذهب العالمية، والطلب المحدود المتوقع الفترة المقبلة محلياً.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.