احذر قيادة سيارة منتهية الرخصة.. عقوبة مرورية في هذه الحالة 

ينظم قانون المرور الجديد حركة السير على الطرق بما يضمن ويحقق السلامة للسائقين والركاب وكذلك المارة، لذلك نص على بعض المخالفات التي لا يجوز فعلها وإلا تعرض صاحبها لغرامات وعقوبات مرورية تختلف على حسب كل فعل.

ومن بين المخالفات التي يعاقب عليها قانون المرور، وهي قيادة مركبة بدون رخصة، سواء كانت منتهية أو أن المركبة غير مرخصة، وهذا ما نص له القانون عقوبة خاصة؛ لضمان سلامة الركاب، ومنع حدوث أي مخاطر قد تنتج عن ذلك.

قانون المرور

ونص قانون المرور في مادته رقم 75 من ​لائحة المخالفات والعقوبات المرورية، عقوبة مرورية في حالة «قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحتها المعدنية».

مخالفة مرورية

ويعاقب قانون المرور في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر.