«الهجرة» تنظم تدريبا مجانيا لشباب المحافظات عن تطوير المهارات والأعمال

تنظم وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، دورات تدريبية مجانية، ممثلة في المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، من حين لآخر لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب، وذلك في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

التدريب من 14 إلى 20 مارس

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة خلال هذه الأيام، التي يمكن لشباب جميع المحافظات الاستفادة منها.

وأضاف المركز المصري الألماني خلال المنشور: «التدريب الجديد هو تدريب لأصحاب المشاريع ومديرين التسويق والمبيعات ولكل اللي مهتم في مجال تطوير الأعمال».

وأوضح المركز أنَّ تدريب تطوير الأعمال، يستهدف التعريف بطرق التوسع والتوجه لأسواق ومنتجات جديدة، واستخدام وسائل التسويق المختلفة والحديثة لتكبير حجم الأعمال، بالإضافة إلى تكوين شراكات مثمرة وغيره.

التدريب لمدة 6 ساعات

وأشار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، خلال المنشور، إلى أن تدريب تطوير الأعمال سيكون خلال الفترة من 14 مارس وحتى 20 مارس من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا، داخل مقر المركز الكائن في مبنى 17، شارع 18، بمنطقة سرايات المعادي.

جدير بالذكر أنَّ هذا التدريب يأتي استكمالًا لسلسلة الدورات التدريبية التي ينظمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بشكل مستمر، لشباب جميع المحافظات، سواء من خلال الحضور داخل قاعات المركز، أو عن طريق الحضور «أون لاين».