مصر في ترتيب آمن بمؤشر «أجيليتي» للأسواق الناشئة من بين 50 دولة

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنه من الجيد في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والذي أثر على دول العالم أجمع ومن بين هذه الدول مصر، أن تكون هناك مؤشرات ترصد تطور المشهد الاقتصادي داخل مصر، لافتا إلى ترتيب مصر الآمن بمؤشر «أجيليتي» للأسواق الناشئة، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على تلبية احتياجات المستهلك.

جهود جادة من الدولة لخلق مناخ جاذب للاستثمار

وأضاف إبراهيم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن وجود مصر بترتيب آمن «أجيليتي» للأسواق الناشئة يؤكد الجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار 8 أعوام، في إطار المشروعات القومية وإعادة تأهيل البنية الأساسية لكي تلبي احتياجات المستثمر في كل القطاعات كالبترول والغاز والكهرباء والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي.

جهود تلبي حاجة المستثمرين لعقود قادمة

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار أن ما قامت به الدولة المصرية خلال الفترة الماضية هو مجهود كبير يلبي ليس فقط حاجة المستثمر في الوقت الحالي وإنما حاجته خلال العقود المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تركت انطباعا جيدا بمجتمع الأعمال خاصة الفئة التي تناولها هذا البحث الذي أشاد بمناخ الاستثمار في مصر، كونه أصبح جاذبا لحركة الاستثمارات التي تدفق إلى الشرق الأوسط