تعرف على القنوات الناقلة لـ17 عملا دراميا في شهر رمضان

خريطة درامية متنوعة تشهدها القنوات المصرية في رمضان، تشمل نحو 17 عملا دراميا يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن والسينما المصرية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، الأعمال الدرامية التي أنتجتها الشركة المتحدة، لموسم رمضان 2023، والقنوات الناقلة لتلك الأعمال، على النحو التالي:

خريطة قنوات CBC في رمضان 2023

6 مسلسلات مختلفة تعرضها شبكة قنوات CBC خلال شهر رمضان 2023 وتتضمن كلا من (عملة نادرة، 1000 حمدالله على السلامة، جت سليمة، مذكرات زوج، رسالة الإمام، جميلة).

تردد قناة CBC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الحياة في رمضان

تتضمن خريطة شبكة قنوات الحياة مجموعة متميزة من مسلسلات رمضان 2023، تشمل «سره الباتع، جميلة، حضرة العمدة، رسالة الإمام، علاقة مشروعة».

تردد قناة الحياة 2023

- التردد الجديد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة الحياة مسلسلات في رمضان 2023

التردد 12206.

- الاستقطاب عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خريطة قناة ON E في رمضان 2023

وتتضمن خريطة قناة ON E في رمضان 2023، كلا من مسلسلا (الكبير أوي الجزء السابع، جميلة، سره الباتع، ضرب نار، الكتيبة101).

تردد قناة ON E

التردد: 10853.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ON DRAMA

التردد: 11861 رأسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

خريطة DMC في رمضان 2023

تضم خريطة DMC في رمضان 2023 كلا من مسلسلا «جعفر العمدة، سوق الكانتو، تحت الوصايا، الصفارة، رسالة الإمام، علاقة مشروعة».

تردد قناة DMC

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6..

تردد قناة DMC دراما الجديد

- التردد: 11449.

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- الاستقطاب: أفقي.