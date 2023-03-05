«الزراعة» توضح أصناف الذرة المعتمدة.. إنتاجية الفدان تصل لـ33 إردبا

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إنّ الأصناف الفردية للذرة المسجلة في مصر هي الأعلى من حيث الإنتاجية، وترتيب مصر في إنتاجها يصل إلى 33 إردبًا للفدان أي 6 أطنان، حيث تصل إلى 8 أطنان للهكتار، في حين يصل إنتاج الهكتار في دول الأرجنيتن والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية 7 أطنان فقط، والثماني أطنان في الهكتار يمكن إنتاجها حال اتباع التوصيات الإرشادية جيدا، وزراعة أصناف معتمدة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى.

تعرف على أصناف الذرة في مصر

وأضاف سليمان لـ«الوطن»، أنّ هناك أصنافًا عالية الإنتاجية من الذرة الصفراء والبيضاء تم استنباطها من معهد بحوث المحاصيل من الهجن الفردية والثلاثية عالية الإنتاجية والمقاومة لمرض الشلل والذبول المتأخر، والتي تحدد زراعتها الموسم الصيفي الجديد، خاصة بالأراضي الجديدة حديثة الاستصلاح تحت نظم خاص من التسميد والري، وأهمها الهجن الفردية من الذرة البيضاء أصناف جيزة 10 و125، و128 و130 و131و132، و444 ومن الذرة الصفراء، 162، و164، 166 و168 و168 و173 و176 و177 و178، وأصناف الهجن الثلاثية البيضاء جيزة 310 و311 و314 و321 و323 و324 و329، والذرة الصفراء الهجن الثلاثية ، جيزة 352 و353و360و368.

تشكيل لجان تعمل دوريا لمتابعة محصول الذرة الشامية والتعريف بالأصناف الصيفية مبكرة النضج

وأكد أنّ هذا العام سيتم تشكيل لجان تعمل دوريا لمتابعة محصول الذرة الشامية والتعريف بالأصناف الصيفية مبكرة النضج وقليلة استهلاك المياه، والتي تعطي إنتاجية عالية، خاصة بغيطان الذرة الصفراء، وحثّ الفلاحين على زيادة مساحات المنزرعة وخاصة من الذرة الصفراء لزيادة الإنتاج والحد من الاستيراد، وذلك في إطار توجه الدولة للتوسع في زراعة الذرة الصفراء للحد من الاستيراد ورفع معدل الاكتفاء الذاتي من المحصول.

ولفت إلى أنّ الذرة الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ويتم العمل على تنظيم حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع في المساحات المنزرعة الموسم الجديد لزيادة الإنتاج.