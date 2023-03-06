«الطيران»: أسطول إيركايرو يصل إلى 30 طائره بنهاية مارس

صرح حسين شريف رئيس شركة إيركايرو، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران، أن أسطولها الجوي سيصل إلى 30 طائرة مع نهاية شهر مارس الجاري، وذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني باستمرار خطة التطوير التي تنتهجها وزارة الطيران؛ لدعم مشاركة شركات الطيران المصرية في حركة السفر والسياحة إلى مصر.

تسلم طائرة أخرى من نفس الطراز قبل نهاية مارس

وتسلمت الشركة طائرتها الـ20 من طراز الإيرباص A320 في مطلع نفس الشهر، ومن المقرر أن تتسلم طائرة أخرى من نفس الطراز قبل نهاية مارس الحالي، بالإضافة إلى طائراتها من طراز E190 وطراز ATR72-600.

وأضاف «شريف»، في بيان، اليوم الإثنين، أن الشركة تنتهج خطة طموحة لدعم أسطولها الجوي والتوسع في شبكة خطوطها لربط مناطق الجذب السياحي المصرية بدول العالم وذلك بالتنسيق مع شركة مصر للطيران لتكوين شبكة متكاملة تغطي معظم المدن العالمية وذلك لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة السياحة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

لربط مناطق الجذب السياحي المصرية بدول العالم

جدير بالذكر أنه من المخطط أن يصل أسطول الشركة بحلول عام 2027 إلى 60 طائرة حيث كان يبلغ أسطول الشركة 7 طائرات في عام 2020، مؤكدًا أن شركة إيركايرو ستشهد نقلة نوعية من حيث عدد الترددات و الرحلات اليومية وزيادة الوجهات الجديدة وتوسيع شبكة الخطوط.