وزير الشباب: تكليفات من الرئيس للاهتمام ببناء شخصية الطلاب ونشاطهم البدني

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن هناك تكليف وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام ببناء الشخصية والاهتمام بالحياة البدنية والحفاظ على الصحة والتنشئة في سن صغيرة وأضاف قائلا: «هناك 25 مليون طالب يخرج من بينهم أبطالا.. ملعبك في مدرستك، ومدرستك في مراكز الشباب».

يوم الأنشطة في المدارس

وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال مشاركته في يوم الأنشطة بمدرسة مصر الجديدة النموذجية، أن المدرسة هي منشأ تربوي لبناء الإنسان، ليس فقط في الجوانب العقلية والتعليمية، بل الأنشطة الرياضية، موجها الشكر لوزير التربية والتعليم لأنه دمج معطيات وزارة الشباب والرياضة مع وزارة التربية والتعليم».

وزير التعليم يشهد فقرات رياضية من الطلاب

وشهد الدكتور رضا حجازي وزير والتربية والتعليم برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عددا من الفقرات الرياضية، التي نفذتها طالبات إحدى مدارس مصر الجديدة، ضمن نشاط اليوم الرياضي.

وعرضت الطالبات أمام الوزيرين وقيادات التعليم في القاهرة، مجموعة من الألعاب، مثل لعبة الحبل، والقفز من أعلى، وتشابك الأيدي، وبعدها قدمت الطالبات فقرة رياضية أخرى لكرة القدم، حيث شاهد الوزيران المباراة عن قرب وتابعا الطالبات وهن في أرض الملعب «فناء المدرسة».