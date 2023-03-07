«الهجرة» تنظم دورة تدريبية مجانية للباحثين عن وظائف ومعرفة متطلبات سوق العمل

يعلن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، دورات تدريبية مجانية، من حين لآخر لشباب جميع المحافظات، خاصة الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بهدف توفير البدائل الآمنة والمتاحة للشباب، وذلك في إطار خطة عمل وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية داخل المحافظات.

طرق التعامل مع رفض البيع وأساسيات مجال البيع

ونشر المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، عبر الصفحة الرسمية له، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تفاصيل الدورات التدريبية المتاحة خلال هذه الأيام: «مجال المبيعات #Sales من المجالات المطلوبة في سوق العمل، عشان كدة عمنالكم تدريب المبيعات Sales #مجانًا، واللي هتدرس فيه ما هي سمات مسؤولي المبيعات، رحلة البيع، ماذا تحتاج حتى تبيع، إزاي بتقوم عملية عرض المنتج أو الخدمة، طرق التعامل مع رفض البيع، أساسيات مجال البيع، تنبؤات المبيعات».

خلال الفترة من 12 مارس وحتى 16 مارس

وأوضح المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، خلال المنشور، أن تدريب مجال المبيعات سيكون داخل محافظة البحيرة، أى يستهدف شباب المحافظة، وذلك خلال الفترة من 12 مارس وحتى 16 مارس، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 عصرا، دمنهور بجوار الكوبري العلوي.

جدير بالذكر أن هذا التدريب يأتي استكمالًا لسلسلة الدورات التدريبية التي ينظمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج بشكل مستمر، لشباب جميع المحافظات، سواء من خلال الحضور داخل قاعات المركز، أو عن طريق الحضور «أون لاين».