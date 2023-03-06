ننشر صورة السيارة المتسببة في وفاة 5 طلاب بطريق صلاح سالم بمصر الجديدة

حصلت «الوطن»، على صورة السيارة المتسببة في وفاة 5 طلاب بداخلها نتيجة اصطدامها بشجرة بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وتبين من خلال التحريات بأن الطلاب المتوفيين كانوا في طريق العودة إلى محل إقاماتهم بشارع ترعة الجلاد بمنطقة الشرابية بعد حضورهم حفل زفاف بإحدى القاعات بمصر الجديدة، وأضافت التحريات بأن أحد الطلاب كان يقود السيارة وبسبب السرعة الزائدة اختلت عجلة القيادة، واصطدمت السيارة بشجرة فلقوا مصرعهم في الحال.

بلاغ بحادث تصادم ووقوع وفيات

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووقوع وفيات، وبالانتقال تبين العثور على سيارة ملاكي مهشمة تماما وبداخلها 5 جثث.

وقامت الأجهزة الأمنية بقطع أجزاء من السيارة لاستخراج الجثث وتبين من خلال فحص بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم أنهم كل من «محمد.ن.ب»، و«محمود.ح.ش»، و«أحمد.ع.ح»، و«علاء.م.ا»، و«محمود.س.ص»، وجميعهم طلاب يقيمون بمنطقة ترعة الجلاد بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وجرى نقل الجثامين لمستشفيّي مصر الجديدة وهليوبوليس تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، بالإضافة إلى التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما قررت النيابة العامة انتدب لجنه فنية لفحص السيارة المتسببة في الحادث.