سر مقتل عجوز الهرم.. 3 أشخاص أنهوا حياتها لسرقة 300 جنيه وهاتف محمول

لاتزال جريمة مقتل عجوز داخل شقتها طعنًا، حديث الأهالي بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، بعدما لاحظ الجيران تغيب السيدة وباب شقتها مغلق على غير العادة، وحينما طرقوا الباب أملا في الاطمئنان عليها وجدوها مسجاه على ظهرها وسط الدماء، وأبلغوا الشرطة وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها، وطلبت النيابة العامة استدعاء أسرتها لسماع أقوالها.

فحص آخر المترددين على الضحية

معاينة الأدلة الجنائية وفريق النيابة العامة والأجهزة الأمنية أثبتت مقتل العجوز بطعنات متفرقة، ووجود بعثرة في محتويات الشقة، ما يشير إلى أن السرقة وراء الجريمة، وتم التحفظ على 3 كاميرات مراقبة في محيط الواقعة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وفحص آخر المترددين على الضحية وعلاقاتها بجيرانها، وتبين أن 3 متهمين قاموا بتوثيقها وسرقة هاتفها المحمول ومبلغ مالي قدره 300 جنيه، وألقت القبض عليهم.

الجناة استغلوا تواجد المجني عليها بمفردها

وفقًا لتحريات الأجهزة الأمنية التي جمعها ضباط مباحث القسم، فإن المتهمين الثلاثة استغلوا تواجد المجني عليها بمفردها داخل منزلها وعلموا بوجود مبلغ مالي بحوزتها، فخططوا لسرقتها، وأثناء قيامهم بارتكاب الواقعة أنهوا حياتها خوفًا من افتضاح أمرهم.

جلسة تحقيق استمرت نحو 120 دقيقة

وخضع المتمون الثلاثة لجلسة تحقيق استمرت نحو 120 دقيقة، ومثّل المتهمون جريمتهم بالصوت والصورة، بمسرح الجريمة وسط إجراءات أمنية من قوة قسم شرطة الهرم، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينما أمرت النيابة عرضهم على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات واستدعت شهود العيان لسماع أقوالهم.

اعرف عقوبة القتل العمد

وفسر الخبير القانوني أحمد عبد الله لـ«الوطن» نص عقوبة القتل العمد مؤكدا أن المادة 236 من قانون العقوبات نصت على أن «يعاقب بالأشغال الشاقة، أو السجن من 3 سنوات إلى 7، كل من جرح أو ضرب أحد عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد».