ما حكم من أكل وشرب ناسيا في نهار رمضان؟.. «دار الإفتاء» تجيب

ما حكم من أكل وشرب ناسيا في نهار رمضان؟، سؤال يتردد على ألسنة العديد من المسلمين، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم كل عام، خاصة في الأيام الأولى التي يكون الفرد فيها مازال لم يتعود على الصيام بعد، فيمكن أن يضع شيء من الطعام في فمه غفوة منه، أو يشعر بالعطش ويشرب دون أن يتذكر الصيام، لذا يتساءلون حال حدوث ذلك ما حكم صومه؟

ما حكم من أكل وشرب ناسيا في نهار رمضان؟

وورد هذا السؤال لدار الإفتاء يقول: «ما حكم من أكل وشرب ناسيا في نهار رمضان وهل يكمل صيامه أم لا؟»، وهو ما أجاب عنه سابقا الدكتور نصر فريد واصل، في فتوى حملت رقم 4793 على موقع دار الإفتاء.

وقال «واصل»: «الإسلام دين اليسر والسهولة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وطبقًا لهذا فقد جعل الإسلام للصائم أعذارًا تبيح له الفطر في رمضان: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وقد أباح الإسلام للصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا أن يتم صيامه؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي أكل وشرب ناسيًا: (أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ) رواه أبو داود.

وأضاف في فتواه عن ما حكم من أكل وشرب ناسيا في نهار رمضان؟: «فإذا كان ذلك جائزًا في صيام الفرض فهو جائز في صيام النفل من باب أولى؛ لحديث: (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)، رواه ابن ماجه.

حكم من أكل وشرب ناسيا في نهار رمضان

وأوضح: «من المقرر شرعًا أنه من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان أو صيام التطوع؛ فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم، ولما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ) رواه الجماعة.

واختتم: «هذه الأحاديث الشريفة أدلة قاطعة على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا فعليه أن يتم صومه، ولا قضاء عليه، ويومه الذي أتمه صحيح ويجزئه».