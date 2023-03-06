«الأعلى للثقافة» يُشيد بتوقيت المؤتمر الإقليمي الأول لحقوق الملكية الفكرية

أعرب الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول لحقوق الملكية الفكرية، الذي دشنته وزارة العدل في توقيت مثالي، بعد أن دشنت الدولة المصرية استراتيجيتها الوطنية للملكية الفكرية للمرة الأولى في سبتمبر الماضي.

حضور قوى للثقافة بالمؤتمر

واضاف عزمي في حوار خاص لقناة «النيل للأخبار» على هامش فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لحماية حقوق الملكية الفكرية، أن وزارة الثقافة حاضرة بقوة في المشهد عندما يتعلق الأمر بالملكية الفكرية، لأن وزارة الثقافة هي المسئولة عن شق مهم جدًا من شقين أساسيين بموضوع الملكية الفكرية، وهي الملكية الأدبية والملكية الصناعية.

6 مكاتب للملكية الفكرية تابعة لوزارة الثقافة

وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة أن المقصود بالملكية الأدبية هي كل ما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وما يتعلق بالمواد السمعية والبصرية والعروض الدرامية والسينمائية والموسيقى، مشيرًا إلى أن وزارة الثقافة تضم 6 مكاتب خاصة بحقوق الملكية الفكرية، ما بين مكتب حقوق مؤلف ورقابة وتسجيل مصنفات في مجال الإنتاج الثقافي وكتب تابع لقطاع الفنون التشكيلية

وأوضح عزمي أن وزارة الثقافة كانت حاضرة أيضًا من خلال اللجنة العليا التي تم تشكيلها في رئاسة مجلس الوزراء وعملت على مدار عامين لوضع الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي تم تدشينها في سبتمبر الماضي، لافتًا إلى أنه كان ضمن أعضاء اللجنة التي قامت بجهود متواصلة.