حبس عصابة بالقاهرة لتزوير المستندات والمحررات الرسمية 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي مكون من شخصين بالقاهرة لتزويرهما محررات ومستندات رسمية 4 أيام على ذمة التحقيق ووجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

عصابة من شخصين

تعود تفاصيل الواقعة لوصول بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بقيام شخصين «لهما معلومات جنائية» بتكوين تشكيل عصابى تخصص في النصب والاحتيال علي المواطنين عن طريق تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية مختلفة وترويجها على عملائهما مقابل مبالغ مالية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

بالفحص وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما و بحوزتهما هاتفى محمول- مبلغ مالى - عدد من الأوراق والأختام والأدوات والأجهزة والخامات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامى وبمواجهتهما إعترفا بمزاولة النشاط وتحرر محضر بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

عن عقوبة النصب والاحتيال قال المحامي سميرعبدا لعظيم إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف عبدالعظيم لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».