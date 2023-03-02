اعترافات المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة بطاريات السيارات في الجيزة

«كنا بنسرق البطاريات بإننا نضغط على الكابوت جامد ونفتحه ونسرقها، ونبيعهم بسعر أعلى عشان نعرف نكسب أكتر»، هكذا بدأ المتهم الأول اعترافاته أمام جهات التحقيق بواقعة تكوين تشكيل عصابي لسرقة البطاريات بالجيزة، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وأوضح المتهم الثاني، أنهم ارتكبوا عدة وقائع سرقة بالأسلوب ذاته، وهربوا بعد السرقة باستخدام سيارة أحدهم، وتكوين تشكيل عصابي يتخصص في ذلك النشاط.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة لوصول إخطار لقسم شرطة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة بطاريات السيارات.

15 واقعة سرقة بالشيخ زايد والجيزة

بالفحص والتحريات تبين أنهم شخصين لهما معلومات جنائية بحوزتهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، واعترفا بارتكابهما عدد 15 واقعة سرقة بالشيخ زايد والجيزة، وتصرفهما في المسروقات لدى عميلهما مالك محل بطاريات سيئ النية، وجرى ضبطه والمسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

من جهته، أوضح أيمن محفوظ، المحامي، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن المادة 320 من قانون العقوبات نصت على أنه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر»، وهذه عقوبة تكميلية.