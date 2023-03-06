رئيس الأمانة الفنية لوزارة العدل: أغلب تعديات الملكية الفكرية «تقنية»

قال المستشار وديع حنا ناشد، رئيس الأمانة الفنية لوزارة العدل، إنه تم الإعداد للمؤتمر الإقليمي الأول لحماية حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع الشركاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية «Wipo»، منذ أكثر من 4 أشهر، بعد اتخاذ القرار بأن تقوم وزارة العدل بتنظيم أول مؤتمر إقليمي، إذ كان بالأساس مؤتمر عربي فقط، قبل إضافة انضمام بعض الخبراء الدوليين من حوض البحر الأبيض المتوسط، وهو ما جعله المؤتمر الإقليمي الأول.

أهداف المؤتمر

وأضاف ناشد في حوار خاص لقناة «النيل للأخبار»، على هامش فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول لحماية حقوق الملكية الفكرية، أن المؤتمر يستهدف استعراض التحديات التي تواجه حماية الملكية الفكرية بالوقت الراهن، مع القضاة وأصحاب الحقوق والمشرعين والمحامين، مشيرًا إلى أنه تم بذل الجهود الجادة بالإعداد لهذا المؤتمر ليليق باسم مصر وليكون تحت رعاية الرئيس السيسي.

أجندة واضحة للمؤتمر

وأوضح رئيس الأمانة الفنية لوزير العدل، أنه في إطار الإعداد للمؤتمر تم وضع أجندة واضحة من خلال عدد من المحاور النقاشية للوقوف على التحديات التي تواجه الحماية القضائية للملكية الفكرية في ضوء التطور التكنولوجي السريع، كون الحماية القضائية للملكية الفكرية لم تعد قاصرة على البيئة التقليدية، فأغلب التعدي على حقوق الملكية الفكرية بالوقت الحالي هو تعدي تقني، وتعدي على منصات التواصل الإجتماعي والفضاء السيبراني.