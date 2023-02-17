«تريدينج إيكونومي»: ارتفاع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة خلال شهر يناير

ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.5% على أساس شهري في يناير 2023، منتعشة من انخفاض بنسبة 1.2% المعدلة بالزيادة في ديسمبر وتجاوز توقعات السوق بانخفاض 0.3%، حيث ارتفع حجم مبيعات التجزئة خارج المتاجر بنسبة 2%، وزادت المبيعات في المتاجر غير الغذائية بنسبة 0.6% مع ردود الفعل من تجار التجزئة بأن النمو كان مدعومًا بترويج المبيعات.

انخفضت المبيعات في متاجر المواد الغذائية بنسبة 0.5%

ووفقا لموقع تريدينج إيكونومي، ارتفعت مبيعات وقود السيارات بنسبة 1.7% مع استمرار انخفاض أسعار الوقود، وفي المقابل انخفضت المبيعات في متاجر المواد الغذائية بنسبة 0.5%، حيث يشتري العملاء أقل بسبب زيادة تكاليف المعيشة وأسعار المواد الغذائية.

وقال دارين مورجان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية: «بعد الانخفاض الحاد في ديسمبر، ارتفعت مبيعات التجزئة بشكل طفيف في يناير، على الرغم من أن الاتجاه العام لا يزال يتراجع ومع ذلك، لا تزال مبيعات التجزئة أقل بنسبة 1.4% من مستويات فبراير 2020 قبل فيروس كورونا».

رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

ويتوقع خبراء سوق المال تعامل الأسهم البريطانية على انخفاض يوم الجمعة، متأثرة بضعف المعنويات العالمية حيث جاءت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأقوى من المتوقع والتصريحات المتشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذين ألمحوا إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى هزت الأسواق المالية.

كما استوعب المستثمرون البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بشكل غير متوقع في يناير، ما يدعم حالة المزيد من تشديد السياسة من بنك إنجلترا، ومن المقرر أن تعلن مجموعة كبيرة من الشركات البريطانية عن أرباح الشركات يوم الجمعة.