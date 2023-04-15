ما حكم من أفطر خطأ في رمضان؟.. «دار الإفتاء» توضح التفاصيل

ما حكم من أفطر خطأ في رمضان؟، سؤال جاء تزامنا مع شهر رمضان الكريم، حيث يحدث أن سيفطر أحد الصائمين بالخطأ سواء ناسيا أو غير متعمدا أو شيء ما دخل فمه، لذا يبحث عن جواب حول حكم بطلان صيامه في هذه الحالة.

ما حكم من أفطر خطأ في رمضان؟

وورد هذا السؤال لدار الإفتاء يقول: «ما حكم من أفطر خطأ في رمضان وهل يكمل صيامه أم لا؟»، وهو ما أجاب عنه سابقا الدكتور نصر فريد واصل، في فتوى حملت رقم 4793 على موقع دار الإفتاء.

وقال «واصل»: «الإسلام دين اليسر والسهولة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، وطبقًا لهذا فقد جعل الإسلام للصائم أعذارًا تبيح له الفطر في رمضان: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: 184]، وقد أباح الإسلام للصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا أو عن طريق الخطأ أن يتم صيامه؛ عملًا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم للذي أكل وشرب ناسيًا: (أَطْعَمَكَ اللهُ وَسَقَاكَ) رواه أبو داود.

وأضاف في فتواه عن ما حكم من أفطر خطأ في رمضان؟: «فإذا كان ذلك جائزًا في صيام الفرض فهو جائز في صيام النفل من باب أولى؛ لحديث: (إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِى الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)، رواه ابن ماجه.

ما حكم من أفطر خطأ في رمضان؟

وأوضح: «من المقرر شرعًا أنه من أكل أو شرب ناسيًا في نهار رمضان أو صيام التطوع؛ فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ) رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم، ولما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ) رواه الجماعة.

حكم من أفطر خطأ في رمضان

واختتم: «هذه الأحاديث الشريفة أدلة قاطعة على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا فعليه أن يتم صومه، ولا قضاء عليه، ويومه الذي أتمه صحيح ويجزئه».