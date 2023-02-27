شعبة السكر: تقليل زمن الإفراج الجمركي يعيد الاتزان للأسعار

طالبت شعبة السكر والحلوى بغرفة الصناعات الغذائية برئاسة حسن الفندي بضرورة العمل على تقليل زمن الافراج الجمركي عن السلع وخامات ومستلزمات الإنتاج تخفيفا من الأعباء الناتجة عن غرامات التأخير والتي يستفيد منها شركات الملاحة العالمية مشيرا الي ان تقليل زمن الافراج وعمل اليسيرات اللازمة خطوة مهمة لاعادة الاتزان للاسعار مما يحقق مصلحة الوطن ويخفف من التكلفة الشرائية للمواطن.

الاثار الايجابية لقرار هيئة الغذاء رقم 269

واعلن الدكتور نصحي ويصا مدير عام الواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء ان قرار مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء رقم 269 بتخفيض نسب سحب العينات من مستلزمات الإنتاج بالنسبة لمصانع القائمة لبيضاء المعتمدة لدي الهيئة يساهم في تحقيق تعزيز كفاءة الافراجات الجمركية كأحد اهداف هيئة سلامة الغذاء الي جانب الهدف الأساسي في توفير الحماية للمستهلك المصري.

واكد خلال العرض -الذي قدمه لأعضاء شعبة السكر والحلوى حول منظومة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتخفيض نسب سحب العينات من مستلزمات الإنتاج المستوردة -ان ٤١ شركة سجلت في هذا النظام مشيرا الي أهمية زيادة المشاركة بهدف عمل قاعدة بيانات للمنتجات والشركات والاصناف خلال هذه المرحلة لنصل الي الافراج بالمطابقة والفحص المستندي.

واكد انه تم اصدار تعليمات بعدم توقف أي رسالة بسبب نقص مستند او استكمال بيانات والافراج بالمطابقة الا في حالة الخطورة علي الصحة العامة.