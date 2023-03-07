الفئات المستحقة لزيادة التموين حتى شهر يونيو 2023.. اعرف موقفك

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار استلام الفئات المستحقة لزيادة التموين للسلع المخصصة لهم بقيمة الدعم الاستثنائي من منافذ البقالين على مستوى الجمهورية، ضمن زيادة التموين الجديدة والتي بدأت الحكومة في صرفها للأسر الأولى بالرعاية منذ شهر سبتمبر الماضي، ويستمر صرفها حتى شهر يونيو المقبل، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجا.

الفئات المستحقة لزيادة التموين

وحددت الحكومة ووزارة التموين، الفئات المستحقة لزيادة التموين، بأنها كل أسرة من الأسر التالية:

- كل أسرة لديها بطاقة تموين ويقل معاشها الشهري عن 2500 جنيه.

- كل أسرة لديها بطاقة تموين ويقل راتب عائلها الشهري عن 2700 جنيه.

- أصحاب معاش تكافل وكرامة والأرامل والمطلقات.

- أصحاب بطاقة الخدمات المتكاملة.

قيمة زيادة التموين

فيما تختلف قيمة الزيادة المستحقة على التموين للفئات المستحقة ممن تسلموا رسالة بالزيادة على بونات صرف الخبز، لكل بطاقة تموينية وفقا لعدد الأسر المدرجين على البطاقة الواحدة، وهي كالتالي:

- بطاقة التموين المدرج عليها أسرة واحدة تحصل على 100 جنيه شهريا.

- بطاقة التموين المدرج عليها أسرتين أو ثلاث أسر تحصل على 200 جنيه شهريا.

- بطاقة التموين المدرج عليها أكثر من 3 أسر تحصل على 300 جنيه شهريا.