«صحة الشيوخ»: توجيهات السيسي بتحقيق الأمن الغذائي يناسب التحديات العالمية

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أهمية توجيهات الرئيس السيسي، بالعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد.

لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

ونوه الدكتور حسين خضير، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بمتابعة الرئيس السيسي، مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة، في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية، ومتابعة الرئيس لجهود تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكنة الزراعية.

ولفت وكيل صحة الشيوخ، إلى أنّ توجيهات الرئيس تؤكد أن تحقيق الفجوة الاستيرادية، وتعزيز الأمن الغذائي، وهي توجيهات في منتهي الأهمية في ظل ظروف حساسة يمر بها العالم أجمع.

مشروع الدلتا الجديدة

وشدد خضير، على أن مشروع الدلتا الجديدة، هو مشروع القرن في مصر والمستقبل، لزيادة مساحة الأراضي الزراعية، مع مواصلة استخدام نظم الري الحديثة في إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها، سعياً نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية لمصر، بما يسهم في صَوْن وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية، وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد، والعمل كذلك على إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة، تسهم في استيعاب الزيادة السكانية وتوفر المزيد من فرص العمل.

واختتم أن الدولة حريصة على سد الفجوة الغذائية والاستيراد من الخارج بشتى السبل، لمواجهة تحديات عالمية ضخمة، وتحت رؤية قيادة واعية.