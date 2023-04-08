ما حكم من ينام في نهار رمضان؟.. «دار الإفتاء» تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا عبر موقعها الرسمي وكان نصه: «ما حكم من ينام في نهار رمضان؟»، وردت الدار قائلة: «إن النوم أكثر النهار في رمضان لا يبطل الصوم، بل لو نام الصائم النهار كله فصومه صحيح».

حكم من ينام في نهار رمضان؟

وفيما يتعلق بحكم من ينام في نهار رمضان؟، نوهت دار الإفتاء المصرية، إلى أن صوم المسلم يكون صحيح في حال إذا نام النهار كله، ولكن المسلم قد فوت على نفسه فضل كبير وبناء عليه فإنه مباحا ولكن بشرط أن لا يتعمد تضييع الصلوات فإن ذلك حرام شرعا».

وبخصوص حكم من ينام في نهار رمضان؟، استشهدت دار الإفتاء المصرية بقول بقول الإمام النووي في «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (2/ 366): «وَلَوْ نَامَ جَمِيعَ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَعْرُوفِ اهـ.».

دار الإفتاء المصرية توضح حكم من ينام في نهار رمضان

كما استشهدت دار الإفتاء المصرية في حكم نوم المسلم في نهار رمضان بقول: الإمام ابن قدامة في المغني (3/ 116): «النَّوْمُ لا يُؤَثِّرُ فِي الصَّوْمِ، سَوَاءٌ وُجِدَ فِي جَمِيعِ النَّهَارِ أَوْ بَعْضِهِ» اهـ.، موضحة أن النوم نهار رمضان من المكروهات عند المالكية؛ وقال العلامة الحطاب في «مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» (2/ 415): [(فَرْعٌ): مِنَ الْمَكْرُوهِ.. الْإِكْثَارُ مِنَ النَّوْمِ بِالنَّهَارِ، نَقَلَهَا الْقَاضِي عِيَاضٌ وَابْنُ جُزَيٍّ] اهـ.».