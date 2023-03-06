القنوات الناقلة لمسلسل «تحت الوصاية» في رمضان 2023.. أحداثه مثيرة

منذ اللحظات الأولى لطرح برومو مسلسل «تحت الوصاية» وتفاعل الجمهور معه بشكل كبير لما شهده من إثارة وتشويق بموضوع سيكون مليء دراميا تجسده الفنانة منى زكي، لتبدأ عمليات البحث عن القنوات الناقلة لمسلسل «تحت الوصاية» في رمضان 2023.

القنوات الناقلة لمسلسل «تحت الوصاية» في رمضان 2023

ومن بين القنوات الناقلة لمسلسل «تحت الوصاية» في رمضان 2023، للفنانة مني زكي والتى تخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2023، هي شاشة قناة dmc وكذلك شاشة قناة dmc drama، حيث من المقرر عرضه حصريا عليهما.

قصة مسلسل «تحت الوصاية»

وسيناقش مسلسل تحت الوصاية قانون الوصايا على الأبناء بعد رحيل الأب أو الزوج وذلك من خلال شخصية حنان التي تجسدها الفنانة منى زكي وهى امرأة أربعينية لديها طفلين ويتوفي زوجها وبعد وفاة تضطر للنزول الى الشارع وامتهان مهنة الصيد وخلالها تواجه الكثير من المشاكل.

كما أن حنان تواجه الكثير من المشاكل مع أهل زوجها ويتطرق الأمر إلى مناقشة قوانين الوصاية على الأبناء في حبكة درامية مميزة

ومسلسل تحت الوصاية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم مني زكي ودياب ونسرين أمين وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير.