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المسلماني عبر قناة الحياة: الغرب أصبح أكثر تمسكا باستمرار الأزمة أوكرانية الروسية

كتب:

محمد أيمن سالم
09:30 م | السبت 04 مارس 2023
الإعلامي أحمد المسلماني

الإعلامي أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إنه منذ بدء الأزمة الروسية الأوكرانية، البعض اعتقد أنها من الممكن أن تكون حرب خاطفة، وتصل إلى تسوية في مدة قليلة، والبعض قال إن روسيا يمكنها الانتصار الفوري بسبب استستلام أوكرانيا المحتمل نظرا لقوة الجيش الروسي، ولكن مر أكثر من عام وما زالت مستمرة.

بداية الحرب

أوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى على فضائية الحياة، أن بريطانيا عرضت على رئيس أوكرانيا في بداية الأزمة، أن ينتقل إلى مكان آمن، والآن تغير المشهد، روسيا مصممة على أن منطقة الدونباس جزء من أراضيها، ومع ذلك ما زالت أوكرانيا متمسكة بتحرير الاراضي باعتبارها أراضي أوكرانية.

وزير الدفاع الأمريكي

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني، إلى أنه بعد عام من الحرب، أصبح الغرب أكثر تمسكا باستمرار الأزمة لتحقيق أهداف أوكرانيا، ووزير الدفاع الأمريكي صرح في حديث له، بأن أوكرانيا يمكنها أن تشن هجوما في ربيع 2023، والرئيس ماكرون تغير خطابه، وأصبح داعما لأوكرانيا حتى النصر، والزعيم الألماني تغيرت أيضا تصريحاته دعما لألمانيا.

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