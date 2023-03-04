أحمد المسلماني عبر قناة الحياة: علاقات مميزة تجمع مصر وأذربيجان منذ 1992

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن عام 2026 سيشهد اجتماع اللجنة المشتركة بين مصر وأذربيجان، ومنذ استقلال أدربيجان وتأسيس الدولة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي وانطلاقها عام 1992، هناك علاقات مميزة بين البلدين، لافتا إلى أنها من الدول المهمة في منطقة آسيا وشرق أوروبا، ولها تأثير كبير.

مساحة أذربيجان

وأوضح «المسلماني»، خلال تقديمه برنامج الطبعة الأولى على فضائية الحياة، أن مساحة أذربيجان 86 ألف كيلومتر مربع، وعدد السكان 10 مليون نسمة والعاصمة باكو من المدن الرائعة، مشيرا إلى أن العلاقات بينها وبين مصر تاريخية ومنذ تأسيسها، وفي عام 2007 زار رئيس أذربيجان مصر وفي عام 2023 كان الرئيس السيسي أول رئيس مصري يزور أذربيجان.

مصر تدرك أهمية علاقتها بأذربيجان

وأشار الإعلامي أحمد المسلماني، إلى أن مصر تدرك أهمية علاقتها بأذربيجان، وكذلك علاقتها مع دول عديدة على مستوى العالم، لافتا إلى ان زيارة الرئيس السيسي تضمن أرمنيا للتأكيد على سلمية العلاقات، وأن السلام والحوار هو الحل.