الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة (فيديو)

استعرضت الإعلامية لمياء حمدين، مقدمة برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة، حيث يشهد كوبري أكتوبر كثافات مرورية بسيطة أمام القادم من محافظة الجيزة باتجاه القادم من وسط البلد، وكثافات بالاتجاه العكسي، والأمر ذاته بالنسبة للمتجه من ميدان التحرير لمدينة نصر ومحور النصر، كما تظهر مسافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران والطريق الدائري، ونفق الأزهر يشهد تباطؤ بحركة المرور للقادم من صلاح سالم ومتجه لميدان الأوبرا والعكس.

شوارع الجيزة تشهد كثافات مرورية

وتظهر بعد الكثافات المتحركة للمسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر حتى شارع أحمد سعيد، وتشهد شوارع الجيزة كثافات مرورية خصوصا على طريق المحور القادم من ميدان لبنان والمتجه لأكتوبر، وتوجد كثافات مرورية نتيجة التحويلة من محور 26 يوليو للمهندس شريف إسماعيل ثم العودة مرة أخرى للمحور، أما محور صفط فيشهد كثافات مرورية تزيد قبل إشارة جامعة القاهرة، أما شارع الهرم فتظهر الكثافات المرورية نتيجة التحويلات.

للقادم من طريق الواحات فيفضل استخدام الطريق السياحي الجديد

كما يوجد غلق للطريق الدائري القادم من أكتوبر باتجاه حازم حسن لمحور 26 يوليو ومحور روض الفرج كبديل للطريق، أما القادم من طريق الواحات فيفضل استخدام الطريق السياحي الجديد، وتظهر كثافات مرورية لميدان مصطفى محمود وشارع الدول العربية وشارع السودان قرب محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين للجامعة.