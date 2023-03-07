دفن جثمان شاب سقط في حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بدفن جثمان شاب في الثلاثينيات من العمر، بعد وفاته جراء سقوطه في بئر وانهياره عليه مساء أمس الإثنين، خلال عملية تنقيب عن الآثار بدائرة مركز ومدينة أبوصوير.

وكانت جهات التحقيق انتدبت مفتش الصحة لمعاينة الجثمان بعد نجاح عملية انتشاله التي استمرت لساعات بعد انهيار منطقة الحفر بالكامل، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

وطلبت جهات التحقيق سرعة إنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، والتأكيد علي وجود شركاء له من عدمه، مع فرض كردون أمني حول مكان الواقعة.

انتقال رجال الشرطة

وانتقل رجال المباحث الجنائية بمركز ومدينة أبوصوير في الإسماعيلية إلى مكان الحادث بمنطقة البلابسة، وتبين وجود حفر على عمق أكثر من 3 أمتار بقطر 1.5 متر تقريباً.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتوفى يدعى «وحيد.ر.أ»، 36 سنة، مقيم بمركز ومدينة أبو حماد، وأنه توفى جراء انهيار البئر المخصص للحفر عليه، مؤكدة عدم وجود شخص غيره في منطقة الحفر لحظة الانهيار.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارة إلى مكان الواقعة، ونقلت المتوفى إلى مشرحة المستشفى، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.

عقوبة التنقيب عن الآثار

وقال المحامي محمد حسن لـ«الوطن»، إن عقوبة التنقيب عن الآثار قد تصل إلى السجن المؤبد حال التوصل إلى أي قطع أثرية أو الاتجار في الآثار والنبش والتنقيب في المقابر.

وأضاف، بأن ضبط محاولات التنقيب عن الآثار بحسب المادة 41 من قانون العقوبات تصل إلى الحبس من عام إلى 3 أعوام، مع غرامة مالية لاتقل عن 50 ألف جنيه.