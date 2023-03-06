«الأرصاد» توضح حالة الطقس ودرجات الحرارة في سانت كاترين اليوم

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها تلك الأيام وحتى مطلع الأسبوع المقبل، إذ تتراوح الحرارة بين 22-23 خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والغربية ومنطقة مصر الوسط، في حين تتراوح بين 21-23 على سانت كاترين.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم في سانت كاترين

وكشفت الأرصاد الجوية، إلى أن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم على جبال سانت كاترين، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار، إذ تتراوح درجات الحرارة العظمي بين 23-24 درجة مئوية، في حين تسجل درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات الليل 3 درجات، حيث الطقس يصبح شديد البرودة.

درجات الحرارة اليوم

وعن درجات الحرارة المسجلة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية كما يلي:

القاهرة 23- 12

- العاصمة الإدارية 24 - 12

- أكتوبر 24 - 11

- بنها 23 - 12

- دمنهور 23 - 12

- وادي النطرون 21 - 11

- كفر الشيخ 22 - 13

- المنصورة 23 - 12

- الزقازيق 24 - 12

- شبين الكوم 23 - 13

- طنطا 23 - 12

- دمياط 21- 11

- بورسعيد 21 - 12

- الإسماعيلية 22 - 11

- السويس 22 - 11

- العريش 20 - 10

- رفح 20 - 11

- رأس سدر24 - 10

- نخل 22 - 04

- كاترين 23 - 03

- الطور 26 - 10

- طابا 24 - 13

- شرم الشيخ 30 - 17

- الإسكندرية 21 - 13

- العلمين الجديدة 20 - 13

- مطروح 19 - 13

- السلوم 19 - 08

- سيوة 20 - 08

- رأس غارب 29 - 13

- الغردقة 29 - 13

- سفاجا 29 - 13

- مرسى علم 26 - 14

- شلاتين 30 - 16

- حلايب 28 - 17

- أبو رماد 27 - 15

- رأس حدربة 28 - 15

- الفيوم 26 - 09

- بني سويف 26 - 09

- المنيا 27 - 07

- أسيوط 30 - 07

- سوهاج 30 - 08

- قنا 32 - 09

- الأقصر 35 - 10

- أسوان 36 - 11

- الوادي الجديد 37 - 08

- أبو سمبل 37 - 10