شعبة الأسماك: الطلب جيد بسبب استقرار الأسعار

قال فوزي السيد، أحد كبار التجار وعضو شعبة الأسماك بدمياط، أن الأسماك والمأكولات البحرية بشكل عام، تعد من اللحوم المفضلة لدى غالبية المواطنين، بسبب طعمها الجيد وأسعارها المناسبة لدى الكثير، فهناك حجم طلب جيد على الأسماك نتيجة استقرار الاسعار خلال الفترة الحالية.

إقبال المواطنين على شراء الأسماك

وأوضح «السيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأسماك والمأكولات البحرية، تشهد حجم طلب جيد في ظل استقرار الأسعار، مقارنة بغيرها من اللحوم الأخرى، ويتراوح سعر سمك البلطي بين 55 إلى 65 جنيها للكيلو حسب الحجم، ويتراوح سعر سمك البوري، بين 80 إلى 110 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي، بين 60 إلى 110 جنيهات، وكيلو الجمبري الصغير بين 60 إلى 150 جنيها، لافتا إلى أنه لا يمكن التوقع بما سيحدث بالنسبة لأسعار الأسماك والمأكولات البحرية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الأسماك

وتشهد أسعار السمك في سوق العبور، استقرارا في معظم الأنواع، حيث يتراوح سعر كيلو البلطي بين 49 إلى 57 جنيها حسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو البلطي الأسواني بين 20 إلى 45 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو البوري الممتاز بين 75 إلى 82 جنيها حسب الحجم، بينما يتراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 70 إلى 102 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الدنيس، بين 100 إلى 160 جنيها للكيلو.

فيما تتراوح أسعار كيلو الجمبري نمرة 1، بين 270 إلى 350 جنيها، ويتراح سعر كيلو الجمبري المجمد، بين 160 إلى 260 جنيه، ويتراوح سعر السبيط والكاليماري، بين 110 إلى 220 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الكابوريا بين 28 جنيها إلى 90 جنيها حسب الحجم.