تفاصيل التمويل العقاري لمحدودي الدخل 5% و7% من بنك التنمية الصناعية

يوفر بنك التنمية الصناعية التمويل العقاري لمحدودي الدخل 5% و7%، وفقا لمحددات صندوق التمويل العقاري، وهو ما يتساءل عنه الكثير من الأشخاص لمعرفة كيفية شراء سكن من خلال هذه المبادرة وهو ما نرصده في السطور التالية.

وبحسب جدول بنك التنمية الصناعية لشهر مارس 2023 على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل، يكون الحد الأقصى للدخل وفقا لما يحدده صندوق التمويل العقاري، والحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا.

مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل

ويتيح البنك عدد من المميزات للتمويل العقاري لمحدودي الدخل حيث إنه يكون بدون مصاريف استعلام، وتأمين على الحياة مجانا، والتأمين على الوحدة ضد خطر الحريق وبدون أي أعباء إضافية.

الحد الأدنى والأقصى لمدة القرض

وبالنسبة للحد الأدنى لمدة القرض من بنك التعمير والإسكان 7 سنوات، الحد الأقصى لمدة القرض 20 عامًا.