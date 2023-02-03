أسعار الفائدة على شهادة «اختيارك» من بنك التنمية الصناعية

يقدم بنك التنمية الصناعية، بعض المنتجات المصرفية ذات العائد المرتفع، من خلال استثمار المدخرات في تلك المنتجات، والتي يجرى إعلانها كل شهر أو عقب كل اجتماع للبنك المركزي المصري، وبعد إيقاف التعامل بشهادات الـ25%.

وترصد «الوطن»، خلال هذه السطور، مميزات شهادة «اختيارك» الثلاثية ذات العائد الثابت، من بنك التنمية الصناعية.

شهادة «اختيارك» الثلاثية ذات العائد الثابت

مدة الشهادة: 3 سنوات.

- تصدر الشهادة بفئة تبدأ قيمتها الاسمية للشهادة الواحدة 5000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

- الحد الأدني لشراء الشهادة: 50 ألف جنيه مصري في أول مرة للشراء، ويمكن زيادتها بمضاعفات 5 آلاف جنيه مصري بدون حد أقصى.

- الشهادة اسمية ولا يجوز التنازل عنها.

- سعر العائد على الشهادة: عائد ثابت طوال مدة الشهادة طبقاً لدورية صرف العائد.

دورية صرف العائد

- أسبوعي بعائد 15.50% سنوياً.

- شهري بعائد 16.00% سنوياً.

- ربع سنوي بعائد 16.25% سنوياً.

- نصف سنوي بعائد 16.50% سنوياً.

- سنوي بعائد 17.25% سنوياً.

شروط شهادة «اختيارك»

- يمكن شراء الشهادة بأسماء الغير وأسماء القصر بالشروط والأحكام المنظمة لها بتعليمات البنك.

- لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

- يبدأ احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.

- في حالة استرداد الشهادة قبل تاريخ الاستحقاق يتم إعادة احتساب العائد على أساس العائد المستحق عن الشهور الكاملة فقط بعد تطبيق غرامة استرداد من السعر.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة في حدود 95% من قيمتها الأسمية، وبمعدل عائد 2% بحد أدنى فوق العائد الساري على الشهادة.

- إمكانية تجديد الشهادة تلقائياً ما لم يرد من العميل قبل تاريخ الاستحقاق خلاف ذلك، ويسرى على التجديد الأسعار والشروط والأحكام الخاصة بالشهادات المعلنة بالبنك في حينه.

قرار البنك المركزي المصري تثبيت الفائدة

وأعلن البنك المركزي، أمس الخميس 2 فبراير 2023، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، لتبقى عند مستويات ديسمبر الماضي دون تغيير، 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.