كل ما تريد معرفته عن الشهادة الذهبية من بنك التعمير.. تمنحك 500 دولار شهريا

كشف بنك التعمير والإسكان عبر موقعه الإلكتروني، عن إمكانية حصول العملاء على 500 دولار شهريا من خلال شراء شهادة ذهبية بالدولار، إذ تصل الفائدة الخاصة بها إلى حوالي 5.25% سنويا لمدة 3 سنوات، وبدوريات صرف متنوعة منها شهري وربع سنوي.

والحد الأدنى لربط الشهادة يبدأ من 1000 دولار، بإمكانية للاسترداد الكلي للشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها وفق الشروط والاحكام التابعة.

عائد الشهادة وفق دورية الصرف

وتختلف العوائد على حسب دورية الصرف، وتستعرض «الوطن» الدوريات وأسعار الفائدة الخاصة بكل فئة:

- عائد شهري: 5% سنويا.

- عائد ربع سنوي 5.25% سنويا.

وأشار البنك إلى أنه إذا قرر العميل ادخار مبلغ 120 ألف دولار في الشهادة الذهبية من بنك التعمير والإسكان للحصول على دخل شهري ثابت منها، سيحصل العميل على 500 دولار شهريا بإجمالي عائد 18 ألف دولار في نهاية مدة الشهادة.

مزايا الشهادة الذهبية

وتتيح الشهادة الذهبية من بنك التعمير والإسكان مميزات للعملاء، ومنها أنها متاحة للأفراد الطبيعيين فقط.