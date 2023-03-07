ترميم مجمع «السليمانية» التاريخي بسوريا.. أسسه «السلطان سليمان القانوني»

تواصل الحكومة السورية منذ يناير الماضي عمليات التجديد والترميم لمجمع «السليمانية» التاريخي في دمشق، الذي يضم مواقع لتنمية الصناعات الحرفية في سوريا، إذ أن مجمع «التكية السليمانية» شيده السلطان العثماني «سليمان القانوني» عام 1554، وكان يقوم على خدمة المسافرين والحجاج والمارة لتوفير الطعام والمأوى لهم.

وفي إطار الاهتمام بترميم المواقع الأثرية بسوريا تواصل الحكومة السورية منذ يناير عام 2022، أعمال التجديد والترميم بمجمع «التكية السليمانية» التاريخية بدمشق، ومن المتوقع أن تستغرق أعمال التجديد والترميم عامين على الأقل، هذا الموقع تأثر على مر السنوات بتقلبات في مناسيب نهر «بردي» القريب من المكان.

وبحسب سلطات الآثار جرى نقل أكثر من 40 متجرا للحرف اليدوية مؤقتًا إلى أماكن أخرى إلى حين إتمام مهام التجديد والترميم، ومن المتوقع أن تؤثر أعمال الترميم إيجابيًا على حركة الصناعة في سوريا لا سيما الصناعات الحرفية، وقال نظير عوض مدير عام الآثار والمتاحف في سوريا، إن الهبوط الأرضي الموجود بالمجمع الأثري وصل إلى أكثر من نصف متر، ناتجة عن المشكلات المتعلقة بانخفاض نهر «بردى»، وعودتها للارتفاع مرة أخرى، وهو ما أدى إلى وجود مشكلات بالتربة، وأدى إلى مشكلات بالبنية الإنشائية.

وأضاف أحد أصحاب المحال الموجودة بالمجمع في حوار بتقرير مذاع على قناة «النيل للأخبار»، أن التربة والأرضية بالمجمع الأثري تعرضت لهبوط متكرر، لافتا إلى أن المنطقة تتميز بوجود كافة الأعمال الحرفية بمكان واحد وهو ما ينتج عنه توفير العديد من الخامات والاستعانة بالورش الأخرى في مراحل التصنيع كأعمال النحاس وأعمال الخشب وغيرها.