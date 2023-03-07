اتهام 23 شخصا بالإرهاب في مدينة أتلانتا الأمريكية بعد مهاجمة مركز شرطة

قالت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية إنَ 23 شخصًا في الولايات المتحدة يواجهون اتهامات الإرهاب المحلي، بعد أن قام عشرات يرتدون أقنعة سوداء بمهاجمة موقع مركز تدريب للشركة تحت الإنشاء في منطقة خارج أتلانتا، إذ قتل أحد المحتجين في يناير الماضي.

وأشارت الوكالة إلى أنَّ الموقع أصبح نقطة صدام في الصراع المستمر بين السلطات والمحتجين اليساريين الذين يتجمعون معا وينضمون للمشاركة في احتجاجات ضد سلسلة من القضايا، ومن بين القضايا التر يحتجون عليها «أفراد ضد عسكرة الشرطة»، وأخرين يستهدفون حماية البيئة، وبعض هؤلاء يعارضون الشركات ويرون أنها تساعد في تمويل المشروع من خلال تبرعات لمؤسسة شرطية.

وتم إلقاء الزجاجات المشتعلة والصخور على الضباط أثناء احتجاج يوم الأحد في «كب سيتى»، إذ تمّ إطلاق النار على ناشط بيئي يبلغ من العمر 26 عاما، ويدعى إيمانويل أيستيبان بايز تيران (توتوجيتا)، والذي تم إطلاق النار عليه من قبل الضباط خلال مداهمة لمعسكر الاحتجاج في يناير الماضي.

وقال رجال الشرطة أنَّه قام بمهاجمتهم، وهي الرواية التي شكك فيها نشطاء آخرون.