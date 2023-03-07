دار الأوبرا تعقد صالونا ثقافيا عن الرؤية الإبداعية للمرأة العربية

تحتفل دار الأوبرا المصرية باليوم العالمي للمرأة، إذ يُعقد صالون ثقافي بعنوان «مبدعات عربيات»، يستضيف الناشطة الفلسطينية آمال الآغا رئيس الاتحاد النسائي، المطربة السورية إيمان باقي، الكاتبة الصحفية ريهام الحداد، الكاتبة اليمنية شذا الخطيب، الإعلامية الليبية وداد الشريف ويديره الكاتبة الصحفية شاهيناز الفقي، تحت إشراف الفنان أمين الصيرفي، وذلك في السابعة مساء الأربعاء 8 مارس بالمسرح الصغير.

اليوم العالمي للمرأة

يذكر أن اليوم العالمي للمرأة هو احتفال دولي يجري في شهر مارس من كل عام للاحتفاء بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء.

وجاء الاحتفال بيوم المرأة بعد عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في باريس عام 1945، فكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة رغم أن بعض الباحثين يرجح أنه كان نتيجة بعض الإضرابات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.