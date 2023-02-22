الأوبرا تستضيف حفلا في ذكرى رحيل المؤلف الموسيقي علي عثمان الجمعة

تقدّم مغنية الأوبرا السوبرانو تحية شمس الدين، حفلا بمصاحبة أوركسترا النور والأمل بقيادة المايسترو تامر فهمي، في ذكرى رحيل المؤلف الموسيقي الدكتور علي عثمان، الجمعة المقبل على المسرح الصغير في دار الأوبرا.

حفل بدار الأوبرا المصرية

يشارك في الحفل السوبرانو فيرونيا فيليب، ونورا الألفي، والتينور شادي جهاد، والعازفين نسمة عبدالعزيز، لميس جمال، أناستازيا شيتسكو، محمد عصام، روميساء درويش، ماريا أشرف، سلمى صابر، هايدي عيد، سارة صفوت، سوزان ريمون، هدى عبدالعظيم، عمر المليجي.

تفاصيل برنامج الحفل

يتضمن البرنامج مجموعة من مؤلفات الموسيقار الراحل الدكتور على عثمان منها «الشهيد، قالت، هل كان ما بيننا حبا، ولا ترحلي، رقصة للماريمبا والبيانو، كونشيرتو الايقاع والبيانو، ميلودي - فانتازيا للفلوت والبيانو، إيقاع المردوم للكلارينيت والبيانو، متتابعة رباعي وتري، متتالية للكونترباص، رقصة الأفيال فيوجن، زهرة الياسمين، ترنيمة الراعي، ساعة في بوزفيل» وغيرها.