دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان.. اللهم اجعلنا ممن عفوت ورضيت عنهم وغفرت لهم

يجتهد المسلمون في ترديد الأدعية والتقرب من الله بالصلاة وكثرة الدعاء في العشر الأواخر من رمضان، منها دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان، فالعشر الأواخر من رمضان من بين أفضل الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادة وفعل الخيرات، وجعل الله عز وجل شهر رمضان مضمارًا لخلقه يستبقون فيه لطاعته؛ فسَبَق قومٌ ففازوا، وتَخلَّف أقوامٌ فخابوا، كما أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يُسمِّي رمضان شهر الصبر؛ لأن الصبر حبس النفس عن الهوى، وإيقافها وحبسها على أمر المولى.

دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان

لم يرد في صحيح السنة النبوية دعاء محددًا لـ الجمعة الأخيرة من رمضان بصيغة معروفة، ولكن الأدعية يمكن تردديها في أي وقت طوال أيام الأسبوع، بين شهر رمضان، وليلة الجمعة، وليلة القدر، وأيام الحج.

ومن بين صيغ الأدعية التي يمكن ترديدها في الجمعة الأخيرة من رمضان: «اللهم اجعل رمضان هذا العام خاتمة لأحزاننا وبداية لأفراحنا يارب، اللهم ارحمنا بالقرآن يارب»، و«اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وأمتحن قلبي فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك أجعلني فيه ربي محبا لأوليائك معاديا لأعدائك مستناً فيه بسنة خاتم أنبيائك».

الأدعية المستجابة في العشر الأواخر من رمضان

وعن الأدعية المستجابة في العشر الأواخر من رمضان، جاء فيه عن عائشة رضي الله عنها وبصفة خاصة ليلة القدر فقالت: قُلْتُ يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر، بم أدعو؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» أخرجه الترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم.

واستكمالا للحديث عن دعاء الجمعة الأخيرة من رمضان، يمكن ترديد عدد من الأدعية المستحب ترديدها في العشر الأواخر من رمضان، بصيغة:

ـ «وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ».

ـ «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ».

ـ «رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا».

أدعية الجمعة الأخيرة من رمضان

خص الله تعالى بعض الليالي والأيام بمزيد فضل وبركة؛ من بينها العشر الأواخر من رمضان، تشجيعًا للناس على الطاعة، ورغبة في إيصال الرحمة والثواب إليهم؛ فهي من الليالي التي يستحب إحياؤها بالعبادات وفعل الخيرات، وقالت دار الإفتاء المصرية، عن العشر الأواخر من رمضان: «ينبغي على المسلم أن يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر من رمضان فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، فيجب على المسلم أن يجتهد في العبادة ويحث أهله على ذلك حتى يكون في توديع هذا الشهر الكريم، ولا يحرم نفسه من قيام ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر».