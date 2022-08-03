تفاصيل ساعات العمل والتوقف للعثور على المفقودين الثلاثة في نيل أسوان

شهدت قرية غرب سهيل النوبية جنزبيل مدينة أسوان، منذ ظهر أمس الثلاثاء حالة من الحزن الشديد ، بعد فقدان 3 أشخاص في مياه نهر النيل وعدم العثور عليهم أحياء أو حتى على جثثهم بعد غرق مركب صيد كان يقلهم للبر الثاني ناحية الحديقة الدولية شمال خزان أسوان.

5 ساعات من البحث دون فائدة

وبعد نحو 5 ساعات من البحث وجهود كبيرة من رجال المسطحات المائية والإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن أسوان، وتعاون أهالي قرية غرب سهيل من خلال المشاركة بمراكب نيلية للبحث عن المفقودين الثلاثة، توقفت أعمال البحث بعد غروب الشمس نظرا للكلام داخل مياه نهر النيل وتوقفت الجهود من غواصين وتوقفت أعمال الإنقاذ على أن تستمر مع طلوع شمس اليوم الأربعاء على أمل استخراج جثث المفقودين الثلاثة بعد تضاؤل فرص العثور عليهم أحياء.

جهود محافظة أسوان في حادث الغرق

وكان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فور إخطاره من غرفة عمليات المحافظة بتعرض 3 أشخاص للغرق فى مياه النيل كلف الجهات المعنية وشرطة المسطحات المائية والإنقاذ النهرى والحماية المدنية بمديرية أمن أسوان بقيادة اللواء أشرف عبد الله بتكثيف الجهود والبحث لإنتشال جثامين هؤلاء الأشخاص، وتسليمهم لذويهم، موجهاً إلى تذليل كافة العقبات وتقديم التسهيلات وتسخير الإمكانيات المختلفة بالتنسيق بين الأجهزة المختصة حتى يتسنى سرعة إنتشالهم، ولاسيما أنه قد تعرض المركب النيلى الصغير ( سمبك) الذى كان يستقله هؤلاء الشباب للغرق، وعلى الفور تم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه الواقعة.

بيانات المفقودين الثلاثة

قال مصدر أمني، لـ«الوطن» إن المفقودين في واقعة غرق مركب صيد في نهر النيل بالمنطقة الواقعة ما بين الحديقة الدولية وقرية غرب سهيل النوبية بأسوان، هم شاب عشريني يدعى «عمر محمد حسن» من منطقة حي السلام بغرب سهيل، وهو صاحب مركب الصيد الغارق، و«صلاح محمد ياسين»، شاب ثلاثيني يعمل بالحديقة الدولية، والثالث هو «سيد جابر أحمد علي»، 27 سنة، عامل بإحدى شركات البناء المسؤولة عن بناء كوبري خزان أسوان البديل، ومقيم بمركز إسنا التابعة لمحافظة الأقصر.

وأكد الأهالي أن الشاب «صلاح محمد ياسين»، متزوج وهو أب لطفلين، ويعمل في الحديقة الدولية بأسوان، وضمن المفقودين مع صاحب المركب.