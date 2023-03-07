«النقل»: أفريقيا تحتاج لـ18 ألف كيلومتر خطوط «سكة حديد» حتى 2040

أكد تقرير صادر عن وزارة النقل والمواصلات، أن جهود التكامل الإقليمي والقاري في القارة الأفريقية لا يمكن التعامل معها بمعزل عن النهوض بشبكة البنية التحتية للنقل خاصةً في ظل ما يشهده قطاع السكك الحديدية من طفرة كبيرة تتمثل في خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، لأهميته في تيسير حركة البضائع والخدمات والأفراد بما يوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجي والاقتصادي.

تنفيذ 18000 كم من الخطوط السككية بحلول عام 2040

وأضاف التقرير أن مشروعات البنية التحتية وفى مقدمتها مشروعات النقل السككى العابر للحدود تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة في أفريقيا والتي تعاني من عجز هائل في هذا المجال حيث لا تتوفر بها سوى 5% فقط من إجمالي الخطوط السككية في العالم، ويتسبب هذا العجز في خسائر اقتصادية ضخمة تؤثر سلباً على تنافسيتها في الاقتصاد العالمي خاصةً وأن القارة بحاجة ماسة وعاجلة إلى تنفيذ حوالي 18000 كم من الخطوط السككية بحلول عام 2040 والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة.

وأوضح التقرير أن دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ في يناير 2021 هو في واقع الأمر علامة فارقة على طريق التكامل القاري وفرصة حقيقية لدول القارة لتحرير أكثر من 90% من التعريفات الجمركية بما يسهم في تحقيق معدل نمو أعلى للمواطن الإفريقى، وهو إنجاز يجب البناء عليه لزيادة معدل التجارة البينية الافريقية والتي لا تتجاوز حالياً 15% من إجمالي التجارة في القارة.

القارة تضم ما يقرب من 1.2 مليار نسمة

ونوه التقرير إلى أن القارة تضم ما يقرب من 1.2 مليار نسمة بناتج محلى 2.5 تريليون دولار، حيث يمكن لهذه الاتفاقية أن تحقق منافع اقتصادية واجتماعية كبيرة لدول القارة تتمثل في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وزيادة الدخول والحد من الفقر وستساعد القارة على تنويع أنشطتها الاقتصادية، ويأتي في هذا المجال النقل السككي كآلية مؤثرة في تحقيق هذا الطموح.