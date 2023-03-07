تفاصيل ضبط المتهم بسرقة معدات شركة بأسلوب «كسر النافذة» في مدينة نصر

قررت النيابة العامة، حبس المتهم في قضية سرقة إحدى الشركات بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، إذ تبين من خلال التحقيقات، أنَّ المتهم أحد الأشخاص له معلومات جنائية ارتكب الواقعة بأسلوب كسر النافذة.

سرقة أجهزة ومعدات

جاء ذلك بعد ما أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة مدينة نصر ثالث سرقة أحد الأشخاص بسرقة أجهزة ومعدات من داخل إحدى الشركات بالمنطقة.

وتمّ ضبط المتهم، وضبط جميع المسروقات ووجد بحوزته (3 أجهزة كمبيوتر – طابعة – شاشة – مبلغ مالي).

العقوبة المنتظرة للمتهم

وأوضح المحامي سمير عبدالعظيم الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقًا لنص المادة 313، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنَّ نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».