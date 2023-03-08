9 خدمات من «المؤسسة القومية للحج» لحجاج الجمعيات الأهلية أثناء المناسك

قالت المؤسسة القومية لتيسير الحج، إنه لا يجوز للعضو الفائز بالقرعة التنازل عن فرصة الحج لأي شخص آخر ويصعد الاحتياطي بدلاً من المعتذرين وفقاً لنتيجة القرعة، مشيرة إلى أن باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2023 بدأ منذ أمس الثلاثاء ويستمر حتى 20 مارس 2023، لافتة إلى أنه يتم اجراء القرعة الإلكترونية خلال النصف الأول من شهر إبريل 2023م .

خدمات المؤسسة القومية للحجاج 2023

وأوضحت المؤسسة القومية لتيسير الحج، أنها تلتزم بتقديم عدة خدمات أساسية للحجاج وتتمثل فيما يلى:

- السفر والعودة عن طريق الجو، وطبقا للاتفاق بين سلطات الطيران المدني بكل من مصر والسعودية.

- الإقامة بفنادق مصنفة ويتم التسكين طبقا للمساحات المقررة بلوائح الإسكان السعودية وذلك عن طريق الحاسب الآلي بما يتناسب وعدد حجاج كل محافظة وسعة الفنادق.

- خدمات النقل بين مدن الحج «جدة - مكة المكرمة - المدينة المنورة» وبنظام الرد الواحد بالمشاعر المقدسة والتصعيد إلى عرفات مباشرة والعودة من منى ثالث أيام التشريق طبقا للقواعد المعتمدة من السلطات السعودية.

- توفير الوجبات الغذائية «إفطار + غذاء» بالفنادق اعتباراً من اليوم الثاني من تاريخ الوصول.

- تحسين الخدمات ودورات المياه بكل من منى وعرفات والإقامة بالخيام في حدود المساحة التي تقررها وزارة الحج السعودي لكل حاج.

- توفير الإشراف المباشر وذلك بالاستعانة بالعناصر ذات الخبرة والمدربة لرعاية الحجاج وجميعهم من المتطوعين لخدمتكم وتيسير أداء مناسككم.

- التوعية الدينية والرعاية الصحية بالاستعانة بالأطباء ورجال الدين من أعضاء البعثات الإشرافية وبالتنسيق مع البعثات النوعية لوزارتى الصحة والأوقاف المصرية.

- خدمات نقل أمتعة الحجاج من الفنادق إلى مطارات المغادرة بالمملكة العربية السعودية وفي حدود الأوزان المسموح بها.

- بعثة الوزارة لرعاية الحجاج في خدمة الحجاج وتتلقى الشكاوى والمقترحات على مدار 24 ساعة.