أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 6-3-2023.. «انخفاض البيضاء»

تراجعت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 6/3/2023، إذ فقدت 2 جنيه من ثمن الكيلو الواحد بحسب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، وذلك بعدما طرحت وزارة التموين آلاف الأطنان من الفراخ البرازيلي المجمدة في مختلف المنافذ التابعة للتموين بجميع المحافظات.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 6/3/2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 6/3/2023، الآتي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين في بورصة الدواجن: تراوحت بين 70 وحتى 71 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الاثنين في بورصة الدواجن: تراوحت بين 109 و110 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات «هبرد كبير» اليوم الاثنين: سجلت نحو 65 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأحمر بياض أرضي اليوم الاثنين: سجلت نحو 75 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأحمر بياض سلك اليوم الاثنين: سجلت نحو 70 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات أرضي اليوم الاثنين: سجلت نحو 66 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات سلك اليوم الاثنين: سجلت نحو 64 جنيهًا.

بورصة الدواجن محمد عادل

وفيما يخص أسعار الفراخ اليوم وفقًا لبورصة الدواجن محمد عادل، فإنّ أسعار الفراخ البيضاء سجلت نحو 70 جنيهًا للكيلو، بينما سجلت أسعار الفراخ الساسو نحو 110 جنيهات للكيلو، فيما سجل سعر الكتكوت الأبيض 20 جنيهًا.

بورصة الدواجن منير السقا

وتراجعت أسعار الفراخ اليوم في بورصة دواجن منير السقا، حيث سجلت الفراخ البيضاء نحو 71 جنيهًا، بينما تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 22 وحتى 23 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 15 و16 جنيهًا، فيما سجل سعر الفراخ الأمهات البيضاء نحو 65 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

وفيما يخص سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك، فإنّ أسعار الفراخ في الأسواق جاءت كالتالي:

سعر الفراخ البيضاء اليوم للمستهلك: تراوح بين 74 وحتى 75 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ البلدي اليوم للمستهلك: تراوح بين 120 وحتى 125 جنيهًا للكيلو.

سعر الفراخ الساسو اليوم للمستهلك: سجلت نحو 120 جنيهًا للكيلو.