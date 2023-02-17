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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب 1035 قرص ترامادول و9480 قرص فياجرا

كتب:

أيمن حمزة
06:01 م | الجمعة 17 فبراير 2023
الجمارك تضبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بمطار القاهرة الدولي

الجمارك تضبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بمطار القاهرة الدولي

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا بحوزته كمية كبيرة من شرائط الترامادول المخدر وشرائط الفياجرا، وذلك في إطار تشديد جمارك مطار القاهرة الدولي لضبط المخالفين والخارجين على القانون .

 1035 قرص ترامادول و9480 قرص فياجرا

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيروبي استوقف ف مأمور الجمرك أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبه، تم ضبط كمية كبيرة من شرائط دوائية لعقار الترامادول المخدر وشرائط لدواء الفياجرا.

جرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات 

وشكلت إدارة الجمرك  لجانا لاستكمال التفتيش وجرد وعد وتصنيف وتحريز المضبوطات، التي بلغت كمية من شرائط عقار الترامادول المخدر بإجمالي 1035 قرصا وكمية من شرائط دواء الفياجرا بإجمالي 9480 قرصا.

تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 37 لسنة 2023 ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.