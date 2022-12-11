جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية

أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة مصطفي الجندي مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب عدد من السبائك الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب على رحلة خطوط الجزيرة القادمة من الكويت اشتبه عبد الرحمن محمود الصياد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبالعرض على أحمد محمد فوزي مدير إدارة الحركة قام بتكليف إسلام ماهر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فلم يسفر تفتيش حقائبة عن وجود أية أشياء يستحق عليها رسوم جمركية.

ونظرا لارتباك الراكب الشديد وقصر مدة سفرة لمدة يومان فقط تم العرض مصطفي الجندي مدير الادارة فقام بتشكيل لجنة من إسلام ماهر ومحمد محمود عمر مأموري الجمرك تحت اشراف أحمد محمد فوزي مدير الحركة لتفتيش الراكب ذاتيا فتبين وجود 5 سبائك ذهبية مخباة داخل الملابس التي يرتديها.

قرر أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 164 لسنة 2022 وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

كانت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، أحبطت محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات وأدوات التجميل، بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة زكريا حسب الله المدير العام من ضبط محاولتى تهريب عدد من الهواتف المحمولة وكمية من مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة لقانون الاتصالات.