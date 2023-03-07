جهاز مدينة بدر: نسبة إنجاز المرحلة الثانية من سكن موظفي العاصمة تخطت الـ80%

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، إن عدد الوحدات السكنية المخطط تنفيذها داخل المدينة ضمن مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية تبلغ 20 ألف شقة، أما عدد الوحدات السكنية التي جرى تنفيذها خلال الفترة الأخيرة ومنذ بداية المشروع نحو أكثر من 9000 وحدة، موزعة على المراحل الثلاثة من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية.

نسبة إنجاز سكن موظفي العاصمة الإدارية

وأشار في حديثه لـ«الوطن» إلى أن المرحلة الأولى من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، جرى الانتهاء من كل مكوناتها بنسبة 100% سواء الوحدات السكنية، المرافق، الخدمات، بالإضافة إلى أعمال الزراعة واللاند سكيب.

أما عن تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، أوضح «مندور» أن نسبة إنجاز مكونات هذه المرحلة تخطت الـ80 %، إذ تتكون الشقة من 3 غرف وصالة وريسبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية.

مساحة شقق موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر

وأضاف رئيس جهاز مدنية بدر أن مساحة شقق سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، داخل المراحل الثلاثة من المشروع، تتراوح ما بين 115 مترمربع إلى 118.

وتطرق رئيس جهاز مدينة بدر، إلى الحديث عن المرحلة الثالثة من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، والتي تضم نحو 7080 وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق، ويتوفر داخلها عدد من المباني الخدمية، لتوفير حياة متكاملة للموظفين المخصص لهم هذه الوحدات السكنية.