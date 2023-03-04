رئيس شركة العاصمة الإدارية لقناة الحياة: انتقال الموظفين يؤدي لخدمات عالية الجودة

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الدولة تصرف لكل موظف 2000 جنيه بدل انتقال، وجرى تنظيم ترتيبات بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات، لتوفير عدة طرق من وإلى العاصمة، منها مترو الأنفاق حتى محطة عدلى منصور، ثم التبديل إلى خط الـ LRT ويصل من خلاله إلى العاصمة الإدارية.

العاصمة الإدارية

وأوضح «عباس» في مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على فضائية الحياة، أن الموظف بمجرد وصوله إلى العاصمة الإدارية يجد سيارات النقل الداخلي التابعة لشركة العاصمة تتحرك من خط الـ LRT حتى الحي الحكومي والعكس، مضيفا أن هناك تعاون بين شركات خاصة ووزارة النقل لنقل المواطنين من مختلف المناطق بالجمهورية إلى العاصمة الإدارية مباشرة.

تعاملات الحكومة

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة إلى أن الهدف من انتقال الموظفين هو توفير خدمة عالية الجودة للمواطنين، وأن تنتقل تعاملات الحكومة إلى مراحل تكنولوجية وتتحول لحكومة لا ورقية، لافتا إلى أن هناك شركة تعمل على شبكة داخلية تربط الوزارات بعضها ببعض لضمان تبادل المستندات والبيانات بين الوزارات.