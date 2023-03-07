«مياه أسوان»: تشغيل محطة «جبل تقوق وفريال» بعد إصلاح كسر ماسورة 12 بوصة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسوان، عن الانتهاء من إصلاح كسر مفاجئ في ماسورة مياه عمومية خط 12 بوصة اسبستوس، وتشغيل محطة مياه جبل تقوق وفريال بعد ساعات من توقفها، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.

انقطاع مفاجئ لمياه الشرب في عدة مناطق بأسوان

وانقطعت مياه الشرب في عدد من المناطق داخل مدينة أسوان بشكل مفاجئ، اليوم الثلاثاء، وذلك إثر انكسار ماسورة في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث إن هناك مناطق وقع فيها الانقطاع بشكل فوري، وأخرى بعد مرور عدة ساعات من الانكسار، وتراوحت مدة الانقطاع لما يقارب 10 ساعات متواصلة.

ونظرًا لانقطاع مياه الشرب بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، لم يتمكن العديد من الأسر من تخزين كميات من مياه الشرب لاستخدامها في حاجاتهم اليومية.

الدفع بمعدات وطواقم فنية لإصلاح العطل

ودفعت شركة مياه الشرب بأسوان بمعداتها وطواقمها الفنية، حيث كثفت من جهودها للانتهاء من أعمال تصليح انكسار الماسورة التي تقع في الطريق المؤدي إلى منطقة الكرور وتحديدًا عند ملاهي بكار، ما أدى إلى انقطاع مياه الشرب في عدد من المناطق تحديدًا في المناطق التي تتبع لخط المياه، قبل أن يتم الانتهاء من إصلاح الكسر وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.