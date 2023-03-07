تسمم 3 أطفال توائم لتناولهم مادة مجهولة عن طريق الخطأ بالمنيا

أصيب 4 أشخاص بينهم 3 أطفال توأم بالتسمم، إثر تناولهم مادة سامة مجهولة بطريق الخطأ في مركزي ملوي ومغاغة بمحافظة المنيا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل 3 أطفال لمستشفى ملوي التخصصي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بإصابة الأشقاء التوأم الثلاثة محمد عبد النبي حمدي ومروان ومحمود، 4 سنوات، ويقيمون في قرية المحرص بمركز ملوي، بهبوط عام بالجسم.

بالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الأشقاء الثلاثة أصيبوا بالتسمم لتناولهم مادة سامة عن طريق الخطأ، وتم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج، وجرى حجزهم بقسم السموم وإجراء عمليات تطهير وغسيل معوي لهم حتى تماثلهم للشفاء.

إصابة عامل بالوحدة المحلية بالتسمم

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بوصول حسين عبد الجواد شحاته 58 عاما، عامل بالوحدة المحلية بميانة، ويقيم بقرية دهمرو، إلى المستشفى المركزي، يعاني من هبوط وقيء مستمر، وتبين إصابته بالتسمم لتناول مادة سامة مجهولة بطريق الخطأ، وتم وضعه تحت الملاحظة وإخطار النيابة العامة للتحقيق التصرف.